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Juventus Avrupa Süper Ligi projesinden çıkış işlemlerini başlattı

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Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Juventus Avrupa Süper Ligi projesinden çıkış işlemlerini başlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 2021'de Avrupa'dan bazı takımlarla giriştiği "Avrupa Süper Ligi" projesinden çıkış işlemlerini başlattığını bildirdi.

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