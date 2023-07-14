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Son dakika | Beşiktaş'tan transfer! Roberto Pereyra ile prensip anlaşmasına varıldı

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Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Son dakika | Beşiktaş’tan transfer! Roberto Pereyra ile prensip anlaşmasına varıldı

Orta saha mevkisini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir süredir Roberto Pereyra ile görüşmelerini sürdürüyordu. Siyah-beyazlılar Arjantinli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

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