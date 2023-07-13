Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktı
Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar yarı finalde ABD ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu.
Milli takım, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.
Salon: College Park Center
Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)
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