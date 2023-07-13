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Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktı

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya’yı 3-0 yenerek yarı finale çıktı

Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar yarı finalde ABD ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu.

Milli takım, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Salon: College Park Center

Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

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