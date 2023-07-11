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Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması: En kısa zamanda...

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Giriş Tarihi: 11.07.2023
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Okan Buruk’tan flaş Icardi açıklaması: En kısa zamanda...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Hepimiz Icardi'yi bekliyoruz. Burada her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey yolunda gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur." dedi.

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