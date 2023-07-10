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Galatasaray hazırlık maçında Macar ekibi Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti

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Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Galatasaray hazırlık maçında Macar ekibi Kisvarda’yı 2-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Graz şehrinde bulunan Merkur Arena'da Macar temsilcisi Kisvarda ile mücadele etti. Cimbom birçok oyuncusunu denediği müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

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