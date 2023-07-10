Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Yıldız isim için yeniden devreye girdiler...
Yeni sezonda yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray geçen sene de gündemine aldığı Alexis Sanchez için girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar yıldız isme teklif yaparken beklemeye geçti. İşte detaylar...
Galatasaray, Marsilya ile sözleşmesini tamamlayan Alexis Sanchez'in durumunu yakından takip ediyor.
SANCHEZ YİNE GÜNDEMDE
Galatasaray, transferde adeta gaza bastı. Mauro Icardi'yi bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen, Leandro Paredes transferinde önemli mesafe kaydeden sarı-kırmızılılar bu kez rotasını Alexis Sanchez'e kırdı.
MARSILYA'YI TERCİH ETMİŞTİ
Galatasaray, Marsilya ile sözleşmesi sona eren Şilili futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sene de Sanchez ile ilgilenmiş ancak 34 yaşındaki oyuncu o dönem Marsilya'yı tercih etmişti.
SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYORLAR
Sanchez'le birkaç Arabistan kulübü de ilgileniyor. Ayrıca Marsilya da deneyimli futbolcu ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Marsilya'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Alexis Sanchez, 18 gol attı ve 3 asist asist yaptı.
Sanchez, kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi önemli ekiplerin formasını giydi.
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