Galatasaray’dan Alexis Sanchez bombası! Yıldız isim için yeniden devreye girdiler...

SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYORLAR

Sanchez'le birkaç Arabistan kulübü de ilgileniyor. Ayrıca Marsilya da deneyimli futbolcu ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Marsilya'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Alexis Sanchez, 18 gol attı ve 3 asist asist yaptı.

Sanchez, kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi önemli ekiplerin formasını giydi.