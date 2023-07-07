Milli basketbolcu Sertaç Şanlı Barcelona'ya veda etti! “Unutmayacağım…”
Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şanlı, "Çok özel tecrübeler edindim. Unutmayacağım, hayatım boyunca görüşmeye devam edeceğim arkadaşlıklar kazandım. Kendimi evimde gibi hissettiğim, şampiyonluk yaşadığım Barcelona'ya bugün itibarıyla veda ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sertaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok özel tecrübeler edindim. Unutmayacağım, hayatım boyunca görüşmeye devam edeceğim arkadaşlıklar kazandım. Kendimi evimde gibi hissettiğim, şampiyonluk yaşadığım Barcelona'ya bugün itibarıyla veda ediyorum. Bana güvenen, destekleyen herkese ve özellikle de taraftarımıza çok teşekkür ederim. Kariyerime dönüp baktığımda her zaman güzel anılarla hatırlayacağım kulübüme veda zamanı. Hoşça kalın..." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı.
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