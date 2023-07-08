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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Muğla'da dernek gecesine katıldı! Fatih Terim ile bir araya geldi! Arda Güler’e övgü dolu sözler...

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Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Muğla’da dernek gecesine katıldı! Fatih Terim ile bir araya geldi! Arda Güler’e övgü dolu sözler...

Muğla’nın Bodrum İlçesinde düzenlenen Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesine katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek özel açıklamalarda bulundu. Özbek “Arda Güler mükemmel bir oyuncu, bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin” dedi. Öte yandan kutlama gecesine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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