Gökdeniz Karadeniz Rubin-2 ile anlaştı
Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl boyunca formasını giydiği eski kulübü Rubin Kazan'ın pilot takımı Rubin-2'de teknik direktörlük görevine getirildi. Rubin Kazan Başkanı Marat Safiullin ise yaptığı açıklamada Karadeniz için, yeni kariyerinde zaferler, başarılılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Rubin Kazan'ın efsanevi orta saha oyuncusu Gökdeniz Karadeniz, Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirildi." denildi.
Aktif futbolculuk kariyerinde 10 yıl Rubin Kazan forması giyen Gökdeniz Karadeniz, iki kez Rusya şampiyonluğu yaşadığı takımının lig tarihindeki en golcü (39) ismi oldu.
Rubin Kazan Başkanı Marat Safiullin, Gökdeniz Karadeniz'in kulübe dönmesinden çok mutlu olduklarını belirterek, "O bir Rubin Kazan efsanesi, karizmatik bir kişilik, olağanüstü bir oyuncu. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte onu Rubin'e geri getirmeye karar verdik. Bilgi ve becerilerini genç nesle aktarabileceğinden eminiz. Yeni kariyerinde zaferler, başarılı ve verimli çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Rubin-2, Rusya İkinci Futbol Ligi'nde mücadele ediyor.
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