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Galatasaray Arouna Sangante'yi transfer etmek istiyor!

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Süleyman Yıldırmaz
SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Galatasaray Arouna Sangante’yi transfer etmek istiyor!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Sarı kırmızılılar stoper mevkii için sürpriz bir ismi gündeme aldı. Ahaber.com.tr'den Süleyman Yıldırmaz'ın haberi.

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