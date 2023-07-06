Okan Buruk’tan Mauro Icardi açıklaması: En kısa sürede aramızda olmasını...

"TECRÜBE OLDU..."

Buruk, "Bugün maça şampiyon Galatasaray gibi başladık ve ilk yarı şampiyon Galatasaray gibi oynadık. Çok net skorla devre arasına girdik. Geçen senin devamını oynadık. Bu bizim için önemliydi. Oyuncularım, özellikle başlayan kadro maçı çok ciddiye aldı. İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık. Genç oyunculara da şans verdik. Bazıları kullandı, bazıları kullanamadı ama önlerinde çok uzun bir zaman var. Tecrübe oldu.

Hazırlık maçların sonucunu çok düşünmüyoruz. İlk yarıdaki oyunu devam ettirdiğimiz sürece bu sene bizim için ölçü olacak. Bu hırs ve istek. Burada taraftar da muhteşemdi. Maça gelen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendi stadımız gibi ambiyans oluşturdular. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar olacak tabii ki ama bizim için önemli olan ilk yarı ortaya koyduğumuz oyun. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız.

Bugünkü planda; oyuncularımıza çok uzun süre vermek istemedik. Sürelerini kısa tutmaya çalıştık. Erken değişiklik yapmamız ve koruma isteğimiz de skora yol açan nedenlerden biri. Buna çok takılı kalmıyoruz. Önemli olan maçın başında ortaya koyduğumuz oyun" dedi.