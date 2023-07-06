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Yusuf Demir için Galatasaray'a sürpriz teklif! Belçika Ligi'nden istiyorlar...

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Yusuf Demir için Galatasaray’a sürpriz teklif! Belçika Ligi’nden istiyorlar...

Galatasaray'da fazla süre bulamayan Yusuf Demir'e Belçika ekibi Standard Liege talip oldu. Yıldız oyuncu için Galatasaray'ın kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı ifade edilirken Liege'in Galatasaray'ı ikna etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

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