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Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı!

SPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
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Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Oyunları’nda altın madalya kazandı!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Fransız rakibi Lkhadiri'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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