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Emine Arslan altın madalya elde etti!

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Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Emine Arslan altın madalya elde etti!

Son dakika haberine göre Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında Emine Arslan, altın madalya elde etti.

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