Fenerbahçe'den kaleye bomba isim! De Gea gündemde! Resmen harekete geçildi...
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve Dzeko gibi bir yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe bu sezona Altay Bayındır'dan daha iyi bir kaleci ile girmek istiyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler 32 yaşındaki İspanyol eldiven De Gea'nın şartlarını sordu. İşte detaylar...
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de kaleci arayışları da hız kazandı. Sarı lacivertliler son olarak Manchester United'da oynayan ve bonservisini elinde bulunduran 32 yaşındaki İspanyol eldiven De Gea'nın şartlarını sordu.
13 KUPA KAZANDI
Yıldız kaleci, kariyeri boyunca 13 kupa kazanması başarısı gösterdi. De Gea, İngiliz devinde geçen sezon 58 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda kalesinde 61 gol gördü. 25 maçta kalesini gole kapamayı başardı.
MİLLİ TAKIMDA 45 MAÇ
İspanyol file bekçisi, ülkesinin milli takımında ise 45 maçta sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
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