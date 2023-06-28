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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'da trafik kazası geçirdi

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Giriş Tarihi: 28.06.2023
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun’da trafik kazası geçirdi

Son dakika haberine göre Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.

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