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Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

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Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Trabzonspor yeni transferi KAP’a bildirdi

Son dakika haberi...Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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