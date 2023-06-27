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Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in transferini resmen açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Trabzonspor Dimitrios Kourbelis’in transferini resmen açıkladı

Bordo-mavililer, Panathinaikos'la sözleşmesi sona eren Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Gelecek sezon için teknik direktör Bjelica ile çalışmalara başlayan Fırtına, ilk transferini gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen ve boşta olan 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yunanistan Milli Takımı'nda da ter döken Kourbelis, geçen sezon Panathinaikos formasıyla 36 resmi maça çıkarken, 1 gol atıp 2 assit yaptı.

Kourbelis; Bakasetas ve Siopis'in ardından Trabzonspor'un kadrosundaki 3. Yunan futbolcu oldu.

"2+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI"

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Dimitrious Kourbelis ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yunan oyuncuya 2023-24 futbol sezonu için 950 bin Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1 milyon Euro ödeyecek.

Bordo mavili kulübün opsiyon hakkını kullanması durumunda oyuncuya 2025-26 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapılacak. Oyuncunun menajerine de ayrıca Kourbelis'e ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında prim verilecek.

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