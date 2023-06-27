Trabzonspor Dimitrios Kourbelis’in transferini resmen açıkladı

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yunan oyuncuya 2023-24 futbol sezonu için 950 bin Euro, 2024-25 futbol sezonu için 1 milyon Euro ödeyecek.

Bordo mavili kulübün opsiyon hakkını kullanması durumunda oyuncuya 2025-26 futbol sezonunda 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapılacak. Oyuncunun menajerine de ayrıca Kourbelis'e ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında prim verilecek.