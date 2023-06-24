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Galatasaray Nef Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Galatasaray Nef Buğrahan Tuncer’i kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray taraftarı olan yeni transferimiz Buğrahan Tuncer'e çocukluk aşkına hoş geldin diyor, sarı kırmızı renklerimiz altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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