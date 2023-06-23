İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları! Tanıtımda muhteşem video
Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'i 2021-22 sezonunda şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekip geçtiğimiz sezonu istediği gibi bitirememişti. Yeni sezon öncesi yeniden şampiyonluk parolası ile yola çıkan Trabzonspor, forma sponsoru olarak Joma ile anlaştı. Karadeniz Fırtınası anlaşma sonrası 2023-24 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımını yaptı.
Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ise beklentilerin uzağında noktalamıştı. Yeni sezona Ertuğrul Doğan başkanlığında ve Nenad Bjelica yönetiminde başlayacak olan Trabzonspor'de hedef şampiyonluk. Fırtına, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken formalarını da tanıttı.
İşte her sezon öncesi büyük merak konusu olan Trabzonspor'un formaları ve tanıtım videosu;
Bu forma üzerimizde oldukça #BizeHerYerTrabzon pic.twitter.com/DPC6iwYye1— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 23, 2023
İşte yeni formalar
JOMA İLE 3 YILLIK ANLAŞMA!
Trabzonspor Kulübü, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Joma Türkiye'nin 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca A takımın giyeceği maç formalarının yanı sıra kamp ile antrenman kıyafetlerini üreteceği belirtildi.
Sözleşme kapsamında tüm ürün ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Joma Türkiye, şirketimize ayrıca her sezon için 15 milyon lira ve KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Ödenecek sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır. Joma Türkiye, sağlamış olduğu yukarıdaki faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru ve mağazacılık faaliyetlerimizde taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır. Ayrıca çeşitli reklam hakları da Joma Türkiye'ye şirketimiz tarafından sağlanacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EVLİLİK KREDİSİ başvuruları başladı mı? 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilir, şartları neler?
- Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur neden entübe edildi, hastalığı ne?
- Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...
- Emine Beder'in tarifiyle enfes bohça böreği! Evde çayın yanına yapılacak en pratik börek! Yapılışı ve gerekli malzemeler...
- Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
- AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ! AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti 2023!
- 23 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 altın bileziği kazanan gelin...
- İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
- LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...
- LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincileri kaç puan aldı, hangi ilde? 23 Haziran 2023 LGS kaç kişi full yaptı?