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İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları! Tanıtımda muhteşem video

SPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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İşte Trabzonspor’un yeni sezon formaları! Tanıtımda muhteşem video

Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'i 2021-22 sezonunda şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekip geçtiğimiz sezonu istediği gibi bitirememişti. Yeni sezon öncesi yeniden şampiyonluk parolası ile yola çıkan Trabzonspor, forma sponsoru olarak Joma ile anlaştı. Karadeniz Fırtınası anlaşma sonrası 2023-24 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımını yaptı.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ise beklentilerin uzağında noktalamıştı. Yeni sezona Ertuğrul Doğan başkanlığında ve Nenad Bjelica yönetiminde başlayacak olan Trabzonspor'de hedef şampiyonluk. Fırtına, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken formalarını da tanıttı.

İşte her sezon öncesi büyük merak konusu olan Trabzonspor'un formaları ve tanıtım videosu;

İşte yeni formalar

JOMA İLE 3 YILLIK ANLAŞMA!
Trabzonspor Kulübü, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Joma Türkiye'nin 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca A takımın giyeceği maç formalarının yanı sıra kamp ile antrenman kıyafetlerini üreteceği belirtildi.

Sözleşme kapsamında tüm ürün ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Joma Türkiye, şirketimize ayrıca her sezon için 15 milyon lira ve KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Ödenecek sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır. Joma Türkiye, sağlamış olduğu yukarıdaki faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru ve mağazacılık faaliyetlerimizde taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır. Ayrıca çeşitli reklam hakları da Joma Türkiye'ye şirketimiz tarafından sağlanacaktır."

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