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Filenin Efeleri Altın Ligi'nde finalde!

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Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Filenin Efeleri Altın Ligi’nde finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Millilerimizin finaldeki rakibi Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak.

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