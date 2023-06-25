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Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak kulübü satmaya hazır olduklarını duyurdu

SPOR AA
Giriş Tarihi: 25.06.2023
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Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak kulübü satmaya hazır olduklarını duyurdu

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız." dedi.

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