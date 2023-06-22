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Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanlığına seçildi

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Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanlığına seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 169 oy alan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

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