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Galatasaray Carlos Augusto'yu listesine ekledi

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Süleyman Yıldırmaz
SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Galatasaray Carlos Augusto’yu listesine ekledi

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ahaber.com.tr'den Süleyman Yıldırmaz'ın haberi.

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