Fenerbahçe Edin Dzeko’yu resmen renklerine bağladı

DZEKO: MUHTEŞEM FENERBAHÇE AİLESİ'NİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağladıktan sonra açıklamalarda bulunan Dzeko, transfer konusunda doğru bir karar verdiğini belirterek "Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan dolayı memnun olduğunu da ifade eden Bosna Hersekli golcü, sözlerini şöyle tamamladı: