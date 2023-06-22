22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Edin Dzeko'yu resmen renklerine bağladı

Fenerbahçe Edin Dzeko'yu resmen renklerine bağladı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
ABONE OL
Fenerbahçe Edin Dzeko’yu resmen renklerine bağladı

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Boşnak forvet Edin Dzeko’yu resmen renklerine kattı. Dzeko ile 2 yıllık anlaşma sağlanırken yıldız futbolcuya ödenecek rakam da açıklandı. Sağlık kontrolünden geçerek ilk sözlerini söyleyen Dzeko, "Oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızı Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler 37 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Euro ödenecektir" denildi.

EDİN DZEKO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin transferini KAP'a bildirdiği Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Edin Dzeko, Ülker Stadyumu'nda Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Sportif Direktör Mario Branco eşliğinde 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Sabah erken saatlerde İstanbul'a gelen golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni için geldiği Ülker Stadyumu'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

DZEKO: MUHTEŞEM FENERBAHÇE AİLESİ'NİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağladıktan sonra açıklamalarda bulunan Dzeko, transfer konusunda doğru bir karar verdiğini belirterek "Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan dolayı memnun olduğunu da ifade eden Bosna Hersekli golcü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhteşem Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum.

Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım."


Dzeko resmen Fener’de DZEKO RESMEN FENER'DE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA