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Anadolu Efes Ergin Ataman'a veda etti

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Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Anadolu Efes Ergin Ataman’a veda etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'a veda etti. Efes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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