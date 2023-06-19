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Türkiye Galler maçında golümüz iptal edildi! İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı

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Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Türkiye Galler maçında golümüz iptal edildi! İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı

Millilerimiz Samsun'da Galler'i ağırlıyor. Maçın henüz 9. dakikada rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçmeyi başardı ancak bu gol geçerlilik sayılmadı. Ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan gol sonrası VAR hakemlerinin Maresca'yı pozisyonu izlemesi için mecburen çağırdığı iddia edildi. İtalyan hakem Fabio Maresca'nın gol iptalindeki tavrı ise dikkatleri çekti.

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