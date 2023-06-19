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Türkiye Galler maçı TRT 1 CANLI İZLE! 19 Haziran Türkiye Galler maçı canlı yayın izle! Canlı maç takibi...

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Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Türkiye Galler maçı TRT 1 CANLI İZLE! 19 Haziran Türkiye Galler maçı canlı yayın izle! Canlı maç takibi...

"Türkiye Galler maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Milli maç canlı nasıl izlenir? İşte, TRT 1 Türkiye Galler canlı maç izleme ekranı!

TRT 1 canlı maç izle! "Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. . D grubunda mücadele elen A Milli Takım, dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma şifresiz yayımlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı!

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hakem Fabio Maresca'nın düdük çalacağı Türkiye Galler Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesi, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü (bu akşam) saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kerem, Cengiz, Umut

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilsoni James, Johnson

TRT 1 CANLI İZLE

Letonya Türkiye maçını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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