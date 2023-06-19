Türkiye Galler maçı TRT 1 CANLI İZLE! 19 Haziran Türkiye Galler maçı canlı yayın izle! Canlı maç takibi...

TRT 1 canlı maç izle! "Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. . D grubunda mücadele elen A Milli Takım, dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma şifresiz yayımlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı!