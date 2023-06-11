Inter teknik direktörü Simone Inzaghi Ahaber.com.tr'nin sorularını yanıtladı!
İtalyan futbol efsanelerinden Simeno Inzaghi, Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrasında yaptığı basın toplantısında soruları yanıtladı. Ahaber.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Inter teknik direktörü Inzaghi, A Haber İçerik Yöneticisi Okan Beltek’in “Maçtan önce plandığınız oyunu mu oynadınız?” sorusunu yanıtladı. Futbol dünyasının önde gelen isimlerinden Inzaghi, “Tabii ki planladığımız maç ve oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki pozisyonlama açısından kendimizi daha iyi bir konuma sokabilirdik. Bunu tabi ki riskleri var ve biz bu riskleri göze alarak oynadık.” ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında İstanbul'da oynanan finalle belli oldu.
Manchester City zorlu geçen mücadelenin ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupasına kavuştu.
Ahaber.com.tr'den İçerik Yöneticisi Okan Beltek, İstanbul'da 18 yıl aradan sonra düzenlenen dev finalin ardından, Inter teknik direktörü Simone Inzaghi'nin düzenlediği basın toplantısında maçla ilgili sorular yöneltti.
Okan Beltek, "Maçtan önce planladığınız oyunu mu oynadınız? Maç esnasında yanlış giden bir şey oldu mu? Son dakikada Lukaku'nun kaçırdığı gol pozisyonun içerisinde kendiniz olmak ister miydiniz?" sorularını tecrübeli teknik adama yöneltti.
"HER ŞEYİ PLANLAMIŞTIK"
Tabii ki planladığımız maç ve oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki pozisyonlama açısından kendimizi daha iyi bir konuma sokabilirdik. Bunu tabi ki riskleri var ve biz bu riskleri göze alarak oynadık.
"BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI…"
Manchester City'e karşı oynamış olmamız ve kalecimizin maç esnasında bu kadar iyi kurtarışlar yapmış olması bizi çok gururlandırdı.
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