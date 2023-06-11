Inter teknik direktörü Simone Inzaghi Ahaber.com.tr’nin sorularını yanıtladı!

Okan Beltek, "Maçtan önce planladığınız oyunu mu oynadınız? Maç esnasında yanlış giden bir şey oldu mu? Son dakikada Lukaku'nun kaçırdığı gol pozisyonun içerisinde kendiniz olmak ister miydiniz?" sorularını tecrübeli teknik adama yöneltti.

"HER ŞEYİ PLANLAMIŞTIK"

Tabii ki planladığımız maç ve oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki pozisyonlama açısından kendimizi daha iyi bir konuma sokabilirdik. Bunu tabi ki riskleri var ve biz bu riskleri göze alarak oynadık.

"BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI…"

Manchester City'e karşı oynamış olmamız ve kalecimizin maç esnasında bu kadar iyi kurtarışlar yapmış olması bizi çok gururlandırdı.