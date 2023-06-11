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Manchester City'de Kevin De Bruyne'nin final şanssızlığı

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Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Manchester City’de Kevin De Bruyne’nin final şanssızlığı

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, İstanbul'da Inter'e ile karşılaştıkları Şampiyonlar Ligi Finali'nde yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak durumunda kaldı. Belçikalı yıldız, 2021'de sakatlığı nedeniyle final maçında kenara gelmişti ki onun izlerini silmek için çıktığı mücadelede bir kez daha aynı durumla karşı karşıya kaldı.

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