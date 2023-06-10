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Son dakika: UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter kupayı hangi takım aldı?

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Giriş Tarihi: 10.06.2023
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Son dakika: UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter kupayı hangi takım aldı?

Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir final maçı oynandı. Futbol tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği finalde iki güçlü takım karşı karşıya geldi. İstanbul'daki unutulmaz atmosferde gerçekleşen mücadelede, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşandı. Peki, UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter kupayı hangi takım aldı? İşte merak edilenler!

Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali futbolseverlere adeta bir görsel şölen yaşattı. Bu yılın final maçı da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. İstanbul'da gerçekleşen finalde iki güçlü takım kozlarını paylaştı. Peki, UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter kupayı hangi takım aldı? İşte maça dair detaylar!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KİM KAZANDI?

Kupayı kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğu an son dakika gelişmesi olarak haberimizde yer alacaktır.

KEVİN DE BRUYNE MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Manchester City'nin Belçikalı oyuncusu Kevin De Bruyne, Inter ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Manchester City ile Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz ekibinin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. 30'uncu dakikada kendisini orta alanda yere bırakan Belçikalı oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Bir süre kendisini deneyen De Bruyne, 36'ncı dakikada kenara işaret yaparak değiştirilmesini istedi. Belçikalı oyuncunun yerine oyuna Phil Foden dahil oldu.

HAKAN VE İLKAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

KUPA YENİKAPI'DAN GELDİ

Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.

Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.

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