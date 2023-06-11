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Inter Teknik Direktörü Simeone Inzaghi Ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı

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Giriş: 11.06.2023 01:55
İtalyan futbol efsanelerinden Simeno Inzaghi, Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrasında yaptığı basın toplantısında soruları yanıtladı. Ahaber.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Inter teknik direktörü Inzaghi, A Haber İçerik Yöneticisi Okan Beltek’in “Maçtan önce planlığınız oyunu mu oynadınız?” sorusunu yanıtladı. Futbol dünyasının önde gelen isimlerinden Inzaghi, “Tabii ki planladığımız maç ve oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki pozisyonlama açısından kendimizi daha iyi bir konuma sokabilirdik. Bunu tabi ki riskleri var ve biz bu riskleri göze alarak oynadık.” ifadelerini kullandı.
Inzaghi A Haber’in sorusunu yanıtladı
Inzaghi A Haber'in sorusunu yanıtladı
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