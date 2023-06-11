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Caner Erkin sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe-Başakşehir ZTK maçında kenara gelirken formasını çıkartıp yere fırlattı

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Caner Erkin sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe-Başakşehir ZTK maçında kenara gelirken formasını çıkartıp yere fırlattı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmanın ilk 34 dakikada kötü bir performans sergileyen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Bu isimlerden biri olan Caner Erkin kenara gelirken sinirlenip formasını çıkararak yere fırlattı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

JESUS'TAN AZİZ TERCİHİ

Süper Lig'de son haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam Samet Akaydın'ın yerine Serdar Aziz'i, Diego Rossi'nin yerine de İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.

YENİ FORMA İLE SAHAYA ÇIKTILAR

Sarı-lacivertli ekip, müsabakada gelecek sezon kullanacağı efsane çubuklu formayı giydi.

34. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, 29. dakikada 2-0 geriye düşmesinin ardından 34. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Başakşehir'de Caner Erkin, Serdar Gürler ve Lucas Biglia kenara geldi. Lucas Lima, Eden Karzev ve Adnan Januzaj oyuna dahil oldu.

FORMASINI YERE ATTI

Caner Erkin, kenara gelirken tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından formasını çıkarttı ve yere attı. Caner Erkin'in 34 dakikalık performansı ve oyundan alındığı anlarda verdiği tepki sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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