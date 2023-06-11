Caner Erkin sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe-Başakşehir ZTK maçında kenara gelirken formasını çıkartıp yere fırlattı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmanın ilk 34 dakikada kötü bir performans sergileyen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Bu isimlerden biri olan Caner Erkin kenara gelirken sinirlenip formasını çıkararak yere fırlattı. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
JESUS'TAN AZİZ TERCİHİ
Süper Lig'de son haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam Samet Akaydın'ın yerine Serdar Aziz'i, Diego Rossi'nin yerine de İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.
YENİ FORMA İLE SAHAYA ÇIKTILAR
Sarı-lacivertli ekip, müsabakada gelecek sezon kullanacağı efsane çubuklu formayı giydi.
34. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI
İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, 29. dakikada 2-0 geriye düşmesinin ardından 34. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Başakşehir'de Caner Erkin, Serdar Gürler ve Lucas Biglia kenara geldi. Lucas Lima, Eden Karzev ve Adnan Januzaj oyuna dahil oldu.
FORMASINI YERE ATTI
Caner Erkin, kenara gelirken tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından formasını çıkarttı ve yere attı. Caner Erkin'in 34 dakikalık performansı ve oyundan alındığı anlarda verdiği tepki sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
- Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?
- Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
- EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim ücretleri ne zaman yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'Ler!
- İslam Memiş kesin konuştu! Alan da satan da bu aralığa baksın! Gram altında yüzde 48 getiri!
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi tarihte? Gündem maddeleri neler?
- Antalya'nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak! Yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak piyaz tarifi...
- Memur, Emekli Sandığı'na (4C) 3'e ek +1'lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68'lik ayar!
- Kira Artış Sınırlaması kalkacak mı, son durum ne? Kira artışında %25 sınırı ne zaman sona eriyor?