Caner Erkin sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe-Başakşehir ZTK maçında kenara gelirken formasını çıkartıp yere fırlattı

34. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, 29. dakikada 2-0 geriye düşmesinin ardından 34. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Başakşehir'de Caner Erkin, Serdar Gürler ve Lucas Biglia kenara geldi. Lucas Lima, Eden Karzev ve Adnan Januzaj oyuna dahil oldu.