Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz ilk dakika dolmadan Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı oyuncunun 29. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İlk 45 dakikalık bölüm bitmeden Medipol Başakşehir, aynı anda 3 değişiklik birden yaptı.
İkinci devrede iki takım da skor üretemedi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Müsabakayı 12 bin 182 seyirci takip etti.
FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NI 7. KEZ KAZANDI.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.
Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir'i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.
2012-2013'te Fenerbahçe'de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'yi tebrik etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?
- Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu başladı mı? Öğrencilere bayram harçlığı ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
- Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?
- Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
- EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim ücretleri ne zaman yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'Ler!
- İslam Memiş kesin konuştu! Alan da satan da bu aralığa baksın! Gram altında yüzde 48 getiri!
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi tarihte? Gündem maddeleri neler?