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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe’ye tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz ilk dakika dolmadan Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı oyuncunun 29. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İlk 45 dakikalık bölüm bitmeden Medipol Başakşehir, aynı anda 3 değişiklik birden yaptı.

İkinci devrede iki takım da skor üretemedi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Müsabakayı 12 bin 182 seyirci takip etti.

FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NI 7. KEZ KAZANDI.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir'i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

2012-2013'te Fenerbahçe'de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'yi tebrik etti.

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