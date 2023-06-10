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TV8 EXXEN şifresiz mi, şifreli mi? Manchester City Inter maçı şifreli mi? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ!

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Giriş Tarihi: 10.06.2023
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TV8 EXXEN şifresiz mi, şifreli mi? Manchester City Inter maçı şifreli mi? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ!

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir final maçı için geri sayım başladı. Manchester City ile Inter heyecan dolu bir mücadele için yarın karşı karşıya gelecek. İki büyük kulübün mücadelesi futbolseverlerin heyecanla beklediği bir final olacak. Peki, TV8 EXXEN şifresiz mi, şifreli mi? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ nedir? Manchester City Inter maçı şifreli mi? İşte detaylar!

Manchester City ile Inter maçı için heyecan doruklara çıktı. Futbolseverler bu büyük final maçını heyecanla bekliyor. İki güçlü takımın mücadelesiyle dolu dolu geçecek olan maç taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, TV8 EXXEN şifresiz mi, şifreli mi? TV8 HD frekans bilgileri nedir? EXXEN'de tek maçlık paket var mı? İşte merak edilenler!

TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ

UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

EXXEN'DE TEK MAÇLIK PAKET VAR MI?

Exxen'de sezonluk ve aylık paket satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak tek maçlık paket alınmıyor. Exxen Aylık reklamlı paket 129.90 TL'den satılıyor. Reklamsız aylık paket ise 149.90 TL'den satılıyor.

EXXEN TV8 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City ile İnter arasında oynanacak final maçı şifreli olarak yayınlanacak.

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