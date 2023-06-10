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Milli futbolcu Orkun Kökçü Benfica'ya transfer oldu

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Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Milli futbolcu Orkun Kökçü Benfica’ya transfer oldu

Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Bu sezon Feyenoord ile lig şampiyonluğu yaşayan Orkun Kökçü, 46 maçta forma giydi, 12 gol ve 5 asist kaydetti.

Portekiz Premier Lig şampiyonu Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü Hollanda kulübü Feyenoord'dan transfer etti.

Benfica'dan "Hoş geldin Orkun Kökçü" başlığıyla paylaşılan açıklamada 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ilan edildi.

KÖKÇÜ'NÜN KARNESİ

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Orkun Kökçü, 46 maçta forma giydi, 12 gol ve 5 asist kaydetti.

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