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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu: Yarın kupayı kazanmak istiyoruz

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Giriş Tarihi: 10.06.2023
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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu: Yarın kupayı kazanmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında, "Yarın bu finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa kupasına götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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