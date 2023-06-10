Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım! Kanarya'nın Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu
Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi de kadroya aldı.
Portekizli teknik adamın belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro."
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