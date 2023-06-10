Basketbol Süper Ligi’nde finalin adı belli oldu! Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

Yarı final serisinde Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra biri deplasmanda olmak üzere üst üste 3 maçı kazanan Pınar Karşıyakalı oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Türk Telekom maçının ardından her galibiyet sonrasında olduğu gibi sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.