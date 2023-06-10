EXXEN TV 8 CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi finali Manchester City İnter maçı CANLI YAYIN İZLE!

Büyük bir futbol tarihine sahip olan İnter, yıldız oyuncularıyla ve disiplinli oyunuyla ön plana çıktı. Maçta Hakan Çalhanoğlu'nun da performansı büyük önem taşıyacak. İnter, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmak için büyük bir mücadele verecek.