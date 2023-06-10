10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İstanbul'da final coşkusu! Binlerce taraftar Olimpiyat Stadı’na akın etti

İstanbul'da final coşkusu! Binlerce taraftar Olimpiyat Stadı’na akın etti

SPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
ABONE OL
İstanbul’da final coşkusu! Binlerce taraftar Olimpiyat Stadı’na akın etti

Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra tüm dünyanın gözü bir kez daha, İstanbul'daki dev finalde. Kupayı Hakan Çalhanoğlu mu, İlkay Gündoğan mı kaldıracak? Saat 22.00’de oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için binlerce taraftar Atatürk Olimpiyat Stadı’na akın etti.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter futbol takımları arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapan İstanbul, tarihi günlerinden birini yaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin afişleriyle özel olarak süslendi.

2022-2023 Sezonu'nun şampiyonunun belirleneceği maça binlerce taraftar ve yabancı turist adeta akın etti.

Takımların taraftarlarına 20'şer bin olmak üzere toplamda 40 bin, protokol için ise 11 bin bilet ayrıldı.

Taraftarlar kapıların açılmasıyla birlikte stada giriş yaptı. Inter taraftarları maça saatler kala tribünleri doldurdu. Final için ülkemize gelen taraftarların bagajları için özel alanlar oluşturuldu.

Stat ve çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyeti 15 bin 850 personeliyle Devler Ligi mesaisi yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA