Galatasaray'ın Joao Felix planı! Forma numarası bile hazır! Erden Timur harekete geçiyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da gözler şimdi de transfer sezonuna çevrildi. Joao Felix'i isteyen sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için planının hazır olduğu ve Erden Timur'un transferi bitirmek için harekete geçtiği öğrenildi.
Galatasaray'ın bu yaz patlatmaya çalıştığı en büyük transfer bombası Joao Felix olacak gibi görünüyor. 4 yıl önce tam 120 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli yıldız, müthiş başlayan İspanya kariyerinde, yaşadığı çeşitli psikolojik sorunların ardından düşüşe geçti.
YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR
Bu sezonun ikinci yarısını da Chelsea'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de de aradığını bulamadı. Tıpkı Icardi gibi, Zaniolo gibi yeniden çıkış arayan Joao Felix için en doğru adresin Galatasaray olacağı düşünülüyor.
ERDEN TİMUR FIRSAT TRANSFERİ GÖZÜYLE BAKIYOR
Fanatik'te yer alan haberde, Erden Timur'un bir fırsat transferi gözüyle baktığı Felix için harekete geçtiği ve Atletico Madrid'le temas kurduğu iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak ve Şampiyonlar Ligi'nde parlatmak istiyor. Şimdilik satın alma opsiyonu gibi detayların söz konusu olamayacağı belirtiliyor.
ATLETICO İZİN VERMEYE HAZIR
Atletico cephesi, bir sezon daha Portekizli futbolcunun kendini toparlaması adına izin vermeye hazır. Yine de hem maliyet konusu hem de bu transferde de rakiplerin güçlü oluşu,Cim Bom'u bir hayli zorlayacak.
SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Buradaki en önemli detay, Felix'in Galatasaray'a transfer olma fikrine bakış açısı. Taraftarlar şimdiden genç forveti ikna etmek için seferberlik ilan etmiş durumda.
SOSYAL MEDYADAN TAKİP GELDİ
Felix önceki gece kendisine gönderilen neredeyse tüm şampiyonluk videolarını, Nef Stadı'nın atmosferini, takımdaki diğer yıldızların nereden nereye geldiğini gösteren kesitleri izledi. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarını da takibe alan Felix'in, yavaş yavaş "Cim Bom'a ısındığı" yorumları yapılıyor.
GELİRSE 10 NUMARAYI ALACAK
Eğer transfer gerçekleşirse, Mertens'in giydiği 10 numaralı forma Joao Felix'e verilecek. Bonservisi alınırsa önde Icardi, arkasında Kerem, Felix ve Zaniolo'lu hücum hattı, Avrupa'da başarı hedefleyen Sarı-Kırmızılı camiayı şimdiden heyecanlandırmış durumda. Erden Timur'un bu operasyonla bizzat ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde tekrar bir girişim yapılacağı belirtiliyor.
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