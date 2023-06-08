Galatasaray'da Joao Felix bombası! Dünya yıldızı Aslan'ı sosyal medyadan takibe aldı taraftar çıldırdı
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da Mertens'in yerine yeni bir 10 numara arayışı başladı. Aslan'ın gündemine dünyaca ünlü yıldız Joao Felix gelirken, yıldız oyuncu sarı kırmızılıları sosyal medyadan takibe aldı. Felix'in bu hamlesi sarı kırmızılı taraftarı sevinçten çılgına çevirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yönetim yeni sezon transfer çalışmalarına şimdidne başladı.
Sarı kırmızılılar Icardi transferini bitirmek için uğraşırken 10 numara bölgesi için de bomba bir isim gündeme geldi. Dünyaca ünlü yıldız Joao Felix için girişimlere başlayan sarı kırmızılıları Felix sosyal medya hesabından takibe aldı.
Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve sezonu İngiliz devi Chelsea'de geçiren Felix'in bu hareketi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
TORREIRA'YI DA TAKİBE ALDI!
Joao Felix, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı da takibe aldı.
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