09 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cenk Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Cenk Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
ABONE OL
Cenk Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya'nın Valencia Kulübü, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Olympique Lyon takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Türk futbolcu Cenk Özkaçar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA