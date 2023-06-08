08 Haziran 2023, Perşembe
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe hocası Jorge Jesus'a olay gönderme! Transfer sorusuna yanıt: Joao Felix, Tielemans...
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ı 3 sezon aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, gündeme ve transferlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe hocası Jorge Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor" sözlerine yanıt verdi. Şampiyon teknik adam ayrıca Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Tielemans, Joao Felix gibi isimlerle ilgili de konuştu.
Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:26
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26