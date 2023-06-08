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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe hocası Jorge Jesus'a olay gönderme! Transfer sorusuna yanıt: Joao Felix, Tielemans...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ı 3 sezon aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, gündeme ve transferlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe hocası Jorge Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor" sözlerine yanıt verdi. Şampiyon teknik adam ayrıca Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Tielemans, Joao Felix gibi isimlerle ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:26
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Galatasaray’da Okan Buruk’tan Fenerbahçe hocası Jorge Jesus’a olay gönderme! Transfer sorusuna yanıt: Joao Felix, Tielemans...

Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, AA Spor Masası'nın sorularını yanıtladı. Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uzun yıllar altyapı, A Takım, uzun yıllarda A Takım'da yaşadığım başarılar... Çok fazla kupa var. 7 tane şampiyonluk var içerisinde, UEFA Kupası, Süper Kupa var. Başarılar içerisinde bu ortama hazırlanan bir futbolcu oldum."

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan Fenerbahçe hocası Jorge Jesus’a olay gönderme! Transfer sorusuna yanıt: Joao Felix, Tielemans...

"Teknik direktörlük kariyerine başlayınca da aklınızda hep Galatasaray oluyor. Bunun bana nasip olması çok doğru bir zamanlama oldu. Yeni bir yönetim geldi, kafa olarak çok uyuştuk. Erden Bey, başkanımız, yönetim kurulumuz çok değerli insanlardan oluşuyor. Hep 'inşallah doğru zamanda olsun' derdim, oldu. Benim için çok büyük mutluluktu. Bekliyordum, ne zaman olacağını bilmiyordum."

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan Fenerbahçe hocası Jorge Jesus’a olay gönderme! Transfer sorusuna yanıt: Joao Felix, Tielemans...

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İKİ KATINA ÇIKARDI"
Fenerbahçe'ye karşı iki maçı domine ettik. Çok farklı skorlar da çıkabilirdi. Kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek, sevinci iki katına çıkarttı.

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan Fenerbahçe hocası Jorge Jesus’a olay gönderme! Transfer sorusuna yanıt: Joao Felix, Tielemans...

"KARAKTER ANALİZİ YAPTIRIYORUZ"
"Transfer ettiğimiz futbolcularla ilgili bir karakter analizi de yaptırıyoruz. Galatasaray'ın bu sezon getirdiği oyuncular ve oynadığı oyun Süper Lig'in marka değerini yükseltti"

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Galatasaray’da Okan Buruk’tan Fenerbahçe hocası Jorge Jesus’a olay gönderme! Transfer sorusuna yanıt: Joao Felix, Tielemans...

"TFF her zaman iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor. MHK değişiyor, kısa sürede hakemleri rahat ettirecek bir model bulunalı. Eskiden 3-4 tane derbi yönetecek hakem çıkardı, bu sayı azaldı. Hakemlere şans verdikçe, genç isimler eklendikçe, inşallah hakemlik camiası iyi yere gider. Canınız yandığı için bağırıyorsunuz. Bir maçtaki hata, 3 puanını götürebiliyor"