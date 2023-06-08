Galatasaray’da Okan Buruk’tan Fenerbahçe hocası Jorge Jesus’a olay gönderme! Transfer sorusuna yanıt: Joao Felix, Tielemans...

"Teknik direktörlük kariyerine başlayınca da aklınızda hep Galatasaray oluyor. Bunun bana nasip olması çok doğru bir zamanlama oldu. Yeni bir yönetim geldi, kafa olarak çok uyuştuk. Erden Bey, başkanımız, yönetim kurulumuz çok değerli insanlardan oluşuyor. Hep 'inşallah doğru zamanda olsun' derdim, oldu. Benim için çok büyük mutluluktu. Bekliyordum, ne zaman olacağını bilmiyordum."