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Anadolu Efes Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi! Anadolu Efes 81-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Anadolu Efes Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükseldi! Anadolu Efes 81-78 Fenerbahçe Beko MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 87-78 mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan Anadolu Efes adını finale yazdırdı.

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 16-20 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 45-41 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 65-61 Fenerbahçe Beko

4. Periyot sonucu: Anadolu Efes 81-78 Fenerbahçe Beko

SERİDE DURUM 3-1'E GELDİ

Serinin ilk 2 maçı saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanmıştı. İlk maçı 108-66 gibi tarihi bir skorla kazanan Sarı-Lacivertliler, ikinci maçta Will Clyburn'ün son saniye üçlüğü ile 92-90 mağlup olmuş ve seride durum 1-1'e gelmişti. Serinin üçüncü maçı hakem kararları nedeniyle büyük tartışma yarattı. O karşılaşmayı kazanan taraf 97-91 ile Anadolu Efes oldu. Serinin dördüncü maçını da kazanan Anadolu Efes, 3-1'lik seri sonucu ile finale yükselmeyi başardı.

FİNALE PINAR KARŞIYAKA YAKIN

Anadolu Efes'in final serisindeki rakibi, Türk Telekom - Pınar Karşıyaka yarı final serisinin galibi olacak. O seride Pınar Karşıyaka'nın 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

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