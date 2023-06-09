Anadolu Efes Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi! Anadolu Efes 81-78 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

SERİDE DURUM 3-1'E GELDİ

Serinin ilk 2 maçı saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanmıştı. İlk maçı 108-66 gibi tarihi bir skorla kazanan Sarı-Lacivertliler, ikinci maçta Will Clyburn'ün son saniye üçlüğü ile 92-90 mağlup olmuş ve seride durum 1-1'e gelmişti. Serinin üçüncü maçı hakem kararları nedeniyle büyük tartışma yarattı. O karşılaşmayı kazanan taraf 97-91 ile Anadolu Efes oldu. Serinin dördüncü maçını da kazanan Anadolu Efes, 3-1'lik seri sonucu ile finale yükselmeyi başardı.