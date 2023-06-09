Interli futbolcuların İstanbul şaşkınlığı! Hakan Çalhanoğlu’na otobüste söylediler...

INTER'DE İSTANBUL ŞAŞKINLIĞI: NE KADAR ÇOK TRAFİK VAR

Çalhanoğlu basın toplantısına gelirken takım arkadaşlarıyla otobüste yaşadıklarını anlatırken "Buraya kadar gelirken ilk dedikleri 'ne kadar çok trafik var' dediler. Zamanımızı aldı buraya gelmek. İstanbul 16 milyon kişilik bir şehir. Zaman zaman konuşunca İstanbul'u anlatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"İlkay abiyle konuşmadım onu yarın sahada göreceğim. Kendisine başarılar dilerim. İki Türk yarın final oynayacak. İkimiz için de özel olacak biri Almanya için oynuyor ben de Türkiye için oynuyorum. İkimizin de kalbi Türk'tür. Herkesin kararına saygı duyuyorum ama eminim ki ayrı gurur." dedi.