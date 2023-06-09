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Interli futbolcuların İstanbul şaşkınlığı! Hakan Çalhanoğlu'na otobüste söylediler...

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Interli futbolcuların İstanbul şaşkınlığı! Hakan Çalhanoğlu’na otobüste söylediler...

Türkiye ve dünyada İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutulurken Inter kritik karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında konuşurken toplantıya geç kalınmasına ilişkin İstanbul trafiğinden dert yandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Manchester City ile karşılaşacak Inter, hazırlıklarını tamamladı. İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, orta sahada pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla devam etti.

Yayıncı kuruluşların saha kenarında, çok sayıda medya mensubunun da tribünden takip ettiği antrenmanda Interli futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Teknik direktör Inzaghi, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Saat 22.00'da başlayacak final mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

MUHTEMEL 11

Tarihindeki 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Inter'in yarınki finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

İSTANBUL TRAFİĞİNDEN YAKINDI

Inter takımın final öncesi düzenlenen basın toplantısına geç kalmasıyla ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'daki trafik yoğunlundan bahsetti.

INTER'DE İSTANBUL ŞAŞKINLIĞI: NE KADAR ÇOK TRAFİK VAR

Çalhanoğlu basın toplantısına gelirken takım arkadaşlarıyla otobüste yaşadıklarını anlatırken "Buraya kadar gelirken ilk dedikleri 'ne kadar çok trafik var' dediler. Zamanımızı aldı buraya gelmek. İstanbul 16 milyon kişilik bir şehir. Zaman zaman konuşunca İstanbul'u anlatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"İlkay abiyle konuşmadım onu yarın sahada göreceğim. Kendisine başarılar dilerim. İki Türk yarın final oynayacak. İkimiz için de özel olacak biri Almanya için oynuyor ben de Türkiye için oynuyorum. İkimizin de kalbi Türk'tür. Herkesin kararına saygı duyuyorum ama eminim ki ayrı gurur." dedi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Manchester City'nin bu maça çok hazır olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kadrosunu çok iyi analiz ettik. Umarım gol atarım ama daha önemli olanı kazanmamız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. Tabii ki analizimizi yaptık ama onları oynatmamaya çalışacağız. Korkmayacağız. Onları zorlayacağız. Direnç göstereceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman iyi oynadık, domine ettik. Eminim yarın iyi bir final olacak." ifadelerini kullandı.

Yarınki finali İstanbul'da oynamanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu aktaran milli futbolcu, bu maçın keyfini çıkarmak istediğini söyledi.

Hakan, Barcelona'yı yendikten sonra takıma bir özgüven geldiğini dile getirerek, "Üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Burada olmak ayrı bir gurur. Her zaman yaptığım gibi keyfini çıkaracağım. Dün gece kafamı yastığı koyduğumda kupayı kaldırmayı düşündüm. Bunu çocukluğumdan beri istiyorum. İnşallah nasip olur." dedi.

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