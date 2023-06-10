Galatasaray milli yıldızı istiyor! Nelsson yerine Merih Demiral hamlesi...

CİMBOM İSTİYOR

Atalanta'nın piyasa değeri hala yüksek iken Merih Demiral'ı elden çıkarmak istediği ve Galatasaray'ın milli savunmacı ile ilgilendiği kaydedildi. Caleb Okoli'nin Atalanta'ya geri dönecek olmasının yanı sıra Atalanta'nın Isak Hien'i renklerine bağlamak istediği de öne sürüldü.

Kariyerine Karamürsel İdman Yurdu'nda başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olan Merih Demiral, Portekiz'e transfer olduktan sonra Alanyaspor ile yükselişe geçmiş ve İtalya'nın yolunu tutmuştu.