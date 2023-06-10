Galatasaray milli yıldızı istiyor! Nelsson yerine Merih Demiral hamlesi...
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray transferde de hızlı adımlar atarak Şampiyonlar Ligi macerası başlamadan kadrosunu tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar Nelsson'un olası ayrılığına karşı Merih Demiral'ı listesine aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfere hızlı bir giriş yaptı. İtalyan basınından Corriere dello Sport, sarı-kırmızılıların Merih Demiral için harekete geçtiğini yazdı.
SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR
Haberde Gian Piero Gasperi'nin Atalanta ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının, kulübün transfer çalışmalarına da yön vermiş durumda olduğu belirtildi.
Gasperini'nin 25 yaşındaki milli futbolcunun performansından memnun kalmadığı ve ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği de kaydedildi.
Inter'in kısa süre öncesine kadar Merih'in peşinde olduğu ancak Skriniar'ın PSG'ye transferinin yatması sebebiyle milli futbolcunun da kulübünde kaldığı belirtildi.
CİMBOM İSTİYOR
Atalanta'nın piyasa değeri hala yüksek iken Merih Demiral'ı elden çıkarmak istediği ve Galatasaray'ın milli savunmacı ile ilgilendiği kaydedildi. Caleb Okoli'nin Atalanta'ya geri dönecek olmasının yanı sıra Atalanta'nın Isak Hien'i renklerine bağlamak istediği de öne sürüldü.
Kariyerine Karamürsel İdman Yurdu'nda başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olan Merih Demiral, Portekiz'e transfer olduktan sonra Alanyaspor ile yükselişe geçmiş ve İtalya'nın yolunu tutmuştu.
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