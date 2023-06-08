TBF'den Anadolu Efes-Fenerbahçe maçındaki hakemlerle ilgili flaş karar
Türkiye Basketbol Federasyonu, dün oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının ardından flaş bir açıklama yaptı. TBF'den yapılan açıklamada maçta görev alan 3 hakemin sezon sonuna kadar dinlendirileceği duyuruldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko arasında oynanan yarı final serisinin 3'üncü maçını yöneten hakemleri sezon sonuna kadar dinlendirme kararı aldı.
TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko serisinin 3'üncü maçında görev yapan Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal için sezon sonuna kadar dinlendirilme kararı aldığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu'ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.
Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.
Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum.
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