Manchester City- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar? Şampiyonlar Ligi final tarihi

Kurulan sahnelerde, her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek. Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.

Öte yandan, stadın hemen yanında hazırlanan "Champions Village" (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da, VIP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak.