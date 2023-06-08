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Manchester City- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar? Şampiyonlar Ligi final tarihi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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Manchester City- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar? Şampiyonlar Ligi final tarihi

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City- Inter maçı içi araştırmalar hız kazandı. Ülkemizde oynanacak olan mücadele için nefesler tutuldu. Maç için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken arama motorlarında, "Manchester City- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City- Inter maçı içi araştırmalar hız kazandı. Ülkemizde oynanacak olan mücadele için nefesler tutuldu. Maç için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken arama motorlarında, "Manchester City- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. Final öncesinde, stat çevresindeki çevre düzenlemeleri ve hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Stadın güney ve kuzey bölümü yakınında her iki takım için tahsis edilen 20 bin kişilik 'Fan zone' bölümlerinde sahneler kuruldu, prefabrik yapılar hazırlandı.

Kurulan sahnelerde, her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek. Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.

Öte yandan, stadın hemen yanında hazırlanan "Champions Village" (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da, VIP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA, MAÇIN HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, 10 Haziran'da saat 22.00'da başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI BİLETİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Sadece UEFA'nın resmî bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirildi. 8 Nisan 2023'te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmî bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 euro, 2. Kategori 490 euro, 3. Kategori 180 euro, 4. Kategori 70 euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 euro'dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

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